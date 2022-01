In Berlin ist es am Montag zu Protesten gegen die Corona-Politik gekommen. Am Alexanderplatz trafen sich am Abend nach Angaben der Polizei etwa 400 Menschen. Die Veranstaltung war für 18.30 Uhr offiziell angemeldet. Die Menschen zogen laut Polizei vom Alexanderplatz in Richtung Brandenburger Tor. Ziel der Demonstranten war das ZDF-Hauptstadtstudio in der Straße Unter den Linden. Eine Sprecherin der Polizei sagte der Berliner Zeitung, es sei zu keinen Zwischenfällen gekommen. Der Protest sei friedlich verlaufen und war gegen 20.30 Uhr beendet. Man wolle kommenden Montag erneut protestieren, hieß es von Teilnehmerinnen vor Ort.

Auch in Spandau gingen Menschen auf die Straße, hier waren es laut Polizei etwa 160 Teilnehmer. Allerdings habe sich hier kaum jemand an die derzeit gültigen Verordnungen, Einschränkungen und Verbote gehalten. Man habe sich nicht an die geltenden Hygieneregeln gehalten, etwa seien keine Masken getragen worden. Die Polizei löste die Versammlung nach Angaben der Sprecherin gegen 19.20 Uhr auf. Gegen 93 Menschen wurde Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Infektionsschutzverordnung erstattet, sagte die Polizeisprecherin.