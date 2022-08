Steigende Energiepreise, der Krieg in der Ukraine und die drohenden Corona-Maßnahmen im kommenden Herbst treiben die Menschen auf die Straßen. Am Wochenende kam es in ostdeutschen Städte wie Plauen und Dessau bereits zu größeren Protesten. Auch im Westen gingen die Menschen zuletzt wieder auf die Straße, so etwa in Düsseldorf oder Köln.

Für den heutigen Montag sind jetzt auch in Berlin an mehreren Orten Demonstrationen, Spaziergänge und Mahnwachen angekündigt. Einige davon sind laut Polizei ordnungsgemäß angemeldet, andere nicht. Vor allem über soziale Netzwerke werden die Orte der Proteste verbreitet.

Diese Demos wurden in Berlin für Montag angemeldet Mahnwache vor dem RKI. Kritisiert wird hier „die Rolle des RKI im Zusammenhang mit der Corona-Hysterie“ und„ den dadurch begründeten Menschenrechtsverletzungen“. 12 bis 14 Uhr. Nordufer 20.

„Klimaticket für Alle“ , 12 bis 14 Uhr. Potsdamer Platz (AP) - Leipziger Platz - Leipziger Str. - Wilhelmstr. - Wilhelmstr. 97 (EP)

„Protest gegen Hartz 4 und das Bürgergeld“ 17.45 bis 20 Uhr. Alexanderplatz.

„Rücktritt & Sanktionen für Verantwortliche der Coronapolitik“ 17.45 bis 20.30 uhr. Elcknerplatz (vor BVG Kundenzentrum), Bahnhofstraße, Lindenstraße, Alt- Köpenick, Müggelheimer Straße, Pablo-Neruda-Straße (Kreuzung), Müggelheimer Straße, Kietzer Straße, Kirchstr., Alt Köpenick, Luisenhain (Gehweg gegenüber Ratskeller Köpenick- Alt Köpenick 21)

„Montagsspaziergang für Frieden, Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung“ 18 bis 20.30 Uhr. Gegenüber vom Schloss Charlottenburg, Denkmal Albrecht von Preußen - Otto-Suhr-Allee - Wilmersdorfer Str. (ZK) - Stuttgarter Platz Ecke Leonhardtstr. (ZK) - Leonhardtstr. - Amtsgerichtsplatz - Suarezstr. - Schloßstr. - Gegenüber vom Schloss Charlottenburg, Denkmal Albrecht von Preußen.

„Tegel geht auf die Straße“ 18 bis 21 Uhr. Alt-Tegel 2 vor C&A - Alt-Tegel - links Eisenhammerweg - links Brunowstr. - Brunowplatz - überqueren der Berliner Str. - links Buddestr. - links Buddestr. / Waidmannsluster Damm - links Medical Park / Karolinenstr. - Berliner Str. - rechts Alt-Tegel bis Alt-Tegel 2 vor C&A.

Alle angemeldeten Kundgebungen und Proteste finden Sie hier, bereitgestellt vom Land Berlin und der Polizei. Nach offiziellen Angaben wird die Seite täglich gegen 13 Uhr aktualisiert. Zudem wird im Netz für den heutigen Montag zu Spaziergängen aufgerufen, also zu Protesten, die nicht bei den Behörden angemeldet wurden. Sie betreffen nahezu alle Bezirke.