Berlin - Monatelang gab es sie überall zu günstigen Preisen zu kaufen, sie lagen zum Teil unverkauft in den Supermarkt-Regalen herum. Jetzt werden die Corona-Selbsttests wieder knapp und teurer. Zum Teil sind die Tests ausverkauft – wie aktuell in vielen Berliner Apotheken. „Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Tests zu beschaffen, geht entweder gar nicht oder zu beachtlichen Preisen“, sagt Stefan Schmidt, Sprecher des Berliner Apotheker-Vereins der Berliner Zeitung.

Er spricht von einem „hochdynamischen Marktgeschehen“. Der Grund für die hohe Nachfrage seien die steigenden Infektionszahlen in Berlin, so Schmidt. „Die Kinder kommen von der Schule nach Hause. Bevor sie die Oma besuchen, wollen sie sich testen.“

In Berlin gibt es 800 Apotheken. Wie teuer ein Selbsttest ist, ist unterschiedlich. In der Gethsemaneapotheke in Prenzlauer Berg kostet einer mittlerweile 5,50 Euro, heißt es auf Anfrage. In der Apotheke im Hauptbahnhof sind sie schon ausverkauft.