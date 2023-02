Berlin: 80-jähriger Autofahrer prallt gegen Lichtmast

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. Christophe Gateau/dpa

In Dahlem ist in der Nacht zu Dienstag ein 80-jähriger Autofahrer aus bisher ungeklärten Gründen gegen einen Lichtmast geprallt. Bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann gegen 2.45 Uhr auf der Thielallee in Richtung Pacelliallee unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam.

Der Senior erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen im Rumpfbereich und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen.