Davidstern auf Haustür in Prenzlauer Berg gesprüht – Staatsschutz ermittelt

In Prenzlauer Berg haben Unbekannte am Donnerstagabend an eine Haustür einen Davidstern gesprüht. Die Berliner Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachtes der Volksverhetzung aufgenommen. Der Vorfall wurde zunächst durch eine Bild-Reporterin öffentlich, nachdem sie am Freitagvormittag ein Foto von der Tür auf X (früher: Twitter) gepostet hatte.

Eine 28-jährige Anwohnerin der Dänenstraße erstattete am Abend zuvor bereits Anzeige, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Demnach sei der Davidstern bereits unkenntlich gemacht worden. Bild-Reporterin Anotina Yamin sprach laut ihrem auf Hebräisch verfassten Post am Freitag mit einer Hausbewohnerin. Diese habe gesagt, dass die Polizei sie gebeten habe, die Anzeige über die Internetwache einzureichen. Überdies rieten die Beamten ihr offenbar, den Davidstern zu entfernen, „weil es zu weiteren Reaktionen führen könnte, wenn man ihn an der Tür ließe“.

2/2 אחרי שצילמתי את התמונה מיהרתי להסיר את הגרפיטי עם אצטון. שלחתי את התמונה בוואטסאפ השכנים ומעט מאד אנשים הגיבו. יש לי מזוזה מחוץ לדלת הדירה ואני מודאגת. אני לא אבקר הערב בבית כנסת, לא אצא עם שרשרת מגן דוד מהבית ולא אדבר בעברית היום ברחוב. המשטרה אגב לא יצרה איתי קשר עד עכשיו״ — Antonia Yamin אנטוניה ימין (@antonia_yamin) October 13, 2023

Nachdem sie die Tat fotografiert hatte, habe sie den aufgesprühten Davidstern mit Aceton entfernt. „Ich werde heute Abend keine Synagoge besuchen, ich werde das Haus nicht mit einer Davidstern-Halskette verlassen und ich werde heute auf der Straße kein Hebräisch sprechen“, soll die Hausbewohnerin gesagt haben. Die Polizei habe bislang keinen Kontakt zu ihr aufgenommen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.



Antisemitische Schmierereien in Berlin häufen sich offenbar. Vor allem in Neukölln gibt es laut Samuel Salzborn, dem Ansprechpartner des Landes Berlin für Antisemitismus, eine Zunahme. Er sieht in den Vorfällen einen klaren Zusammenhang zu der aktuellen politischen Lage.