Berlin: Technikmuseum will historische BVG-Fahrzeuge ausstellen

BVG-Chef Rolf Erfurt übergibt die Fahrzeugsammlung an Joachim Breuninger vom Technikmuseum in Berlin. SDTB/C. Kirchner

Das Deutsche Technikmuseum in Berlin übernimmt die historisch bedeutende Fahrzeugsammlung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Unter den 32 Fahrzeugen sind 14 Busse, elf Straßenbahn- und sieben U-Bahn-Wagen, wie das Museum am Donnerstag in Berlin mitteilte. Das älteste Fahrzeug, ein doppelstöckiger Pferdebahnwagen von 1865, ist demnach fast 160 Jahre alt. Es handele sich um den ältesten in Europa erhaltenen Straßenbahnwaggon. Er wurde bereits 1890 zum Museumsstück.

Die Fahrzeuge gingen auf die sogenannte Britzer Sammlung zurück, die seit den 1960er-Jahren durch die damalige West-Berliner BVG in einem ehemaligen Straßenbahnbetriebshof in der Britzer Gradestraße aufgebaut wurde. 1993 zog die Sammlung zur Miete in die Monumentenhalle des Technikmuseums in Berlin-Schöneberg um. Nun hat das Museum die Sammlung per Vertrag übernommen.

Historische BVG-Fahrzeuge: Ausstellung noch in diesem Jahr geplant

BVG-Vorstand Rolf Erfurt erklärte am Donnerstag, bei den Fachleuten des Technikmuseums wisse die BVG „diese wertvollen Raritäten der Berliner Verkehrsgeschichte in den allerbesten Händen“.

Ein historischer U-Bahn-Wagen der Linie U6 nach Alt-Mariendorf SDTB/J. Borchers

Der Vorstand der Stiftung Deutsches Technikmuseum, Joachim Breuninger, betonte, historische Fahrzeuge seien eine wichtige historische Quelle – „und bei den Berlinerinnen und Berlinern, ebenso wie bei den Gästen der Stadt, ausgesprochen beliebt“.

Weitere Highlights der BVG-Sammlung sind laut Museum die berühmten Berliner „Doppeldecker-Schnauzenbusse“ aus der Vorkriegszeit und U-Bahn-Wagen der Serien A, B und C, gebaut zwischen 1908 und 1930. Eine Auswahl der übernommenen Sammlungsstücke – darunter auch der doppelstöckige Pferdewagen – will das Technikmuseum voraussichtlich ab der zweiten Jahreshälfte in einer Dauerausstellung zeigen.