Berlin/München - Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und die Münchener Verkehrsgesellschaft (MVG) haben aufgrund der Rassismus-Debatte den Begriff „Schwarzfahren“ aus ihrem Sprachgebrauch gestrichen. Nachdem die Berliner Landesbediensteten wegen den möglichen Diskriminierungsvorwürfen die Bezeichnung nicht mehr nutzen dürfen, ist nun auch das kommunale Unternehmen im Nahverkehr von der Regelung betroffen. Dabei hat das Wort laut Sprachwissenschaftlern gar nichts mit Rassismus zu tun.

Um nicht in Rassismus-Verdacht zu geraten, hat die BVG „Schwarzfahren“ aus der internen und externen Kommunikation verbannt, berichten B.Z. und Bild. Das Unternehmen wolle mit der Entscheidung den Vorgaben des vom Berliner Senat beschlossenen Diversity-Programms nachkommen, das im September 2020 beschlossen worden war, heißt es weiter. Die BVG wolle ohne Ausnahme nur noch vom „Fahren ohne gültigen Fahrschein“ sprechen.

Damit folgt Berlin dem Münchener Vorbild. Dort wurden alle Plakate, auf denen das Wort „Schwarzfahren“ zu lesen war, systematisch von der MVG ausgetauscht. Der weit verbreitete Slogan „Schwarzfahren kostet 60 Euro!“ prangte zuvor an vielen Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen. Die Aufschrift sei nun umgemodelt worden in: „Ehrlich fährt am längsten.“ Laut Bild-Zeitung handelt es sich dabei um eine Vorsichtsmaßnahme. Zudem wolle man sich der „zeitgemäßeren Kommunikation“ anpassen.

Verwunderung über Abschaffung des Wortes „Schwarzfahren“

Der CSU-Abgeordnete Peter Ramsauer zeigte sich verwundert über die neue Sprachregelung im Nahverkehr. Er sagte Bild: „Als ehemaliger Verkehrsminister kann ich nur noch den Kopf schütteln. Die haben doch alle einen Knall!“



Tatsächlich sorgen die Umgestaltungen in Berlin und München auch bei Sprachwissenschaftlern für Verwunderung. Eric Fuß, Sprachwissenschaftler an der Ruhr-Universität Bochum, teilte der Münchner Abendzeitung mit, dass „Schwarzfahren“ dem jiddischen Wort „shvarts“ entlehnt ist, was wiederum mit „Armut“ übersetzt werden kann.

Anstatt auf Dunkelhäutige bezieht sich der Begriff demnach auf Menschen, die arm sind und sich schlichtweg kein Ticket für Bus- oder Bahnfahrten leisten können.

Rassismus: In Berlins Amtsstuben wird der Sprachgebrauch geändert

Hintergrund der BVG-Entscheidung ist der 44 Seiten lange Leitfaden des Diversity-Landesprogramms. Es soll Mitarbeiter in den Amtsstuben ertüchtigen für das Kommunizieren „mit den Menschen in dieser Stadt“, unabhängig von deren Geschlecht, ethnischer Herkunft oder Hautfarbe, Alter, Behinderung, Religion, Weltanschauung oder sexueller Identität. Die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, angesiedelt bei Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne), hat die Anleitung erarbeitet.

Demnach handelt es sich nach Auffassung der Autoren bei schwarzen Menschen nicht um die Beschreibung einer Hautfarbe, sondern um eine politische Selbstbezeichnung „für Menschen, die Rassismuserfahrungen machen“. Um dies kenntlich zu machen, wird das „s“ in schwarz groß geschrieben. Begriffe oder Zuschreibungen wie „Farbige“ oder „Dunkelhäutige“ werden aufgrund ihrer kolonialistischen und diskriminierenden Bedeutungen abgelehnt.

Kritisiert wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff „Schwarzfahren“. Besser sei „Fahren ohne gültigen Fahrschein“. Auch „anschwärzen“ soll nicht mehr gesagt werden, dafür aber „melden“ oder „denunzieren“.