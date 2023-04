Berlin: Diebe schlagen und treten auf S-Bahnfahrgast ein – Zeugen gesucht

Drei Unbekannte haben am Montagnachmittag in einer Fahrgast in einer Berliner S-Bahn angegriffen und verletzt. Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 29-Jährige die Männer gegen 16 Uhr in einer S-Bahn der Linie S2 Richtung Pankow bei dem Versuch ertappt, einer unbekannten Reisenden die Handtasche zu stehlen.

Als er die Diebe ansprach, sollen sie sofort aggressiv reagiert und auf ihn eingetreten und eingeschlagen haben. Am S-Bahnhof Yorckstraße flüchteten die Angreifer. Alarmierte Bundespolizisten fahndeten umgehend nach ihnen, konnten die Männer aber nicht finden. Der 29-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen die drei Tatverdächtigen ein und sucht nun nach Zeugen. Wer hat die Tat am Montag, den 10. April 2023, zwischen 15.50 und 16.15 Uhr beobachtet und kann Angaben zu den unbekannten Tätern machen oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030/297779-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenfreie Servicenummer der Bundespolizei (0800/6888000) genutzt werden.