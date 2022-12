Berlin: Diese Medikamente sind in Apotheken aktuell knapp

In Berliner Apotheken mangelt es zur Zeit offenbar an einigen wichtigen Medikamenten. Wie die Berliner Morgenpost berichtete, mangelt es an vielem – darunter auch an Antibiotika, Fiebersäften für Kinder bis hin zu Aspirin. Für die Apotheken bedeuten die Lieferengpässe viel Stress.

Seien Medikamente für Patienten nicht vorrätig, würden Apotheker häufig bei Kollegen anrufen und sogar Großhändler anfragen, um ihre Kunden noch zu versorgen. Sei das Medikament nicht verfügbar, müsse Rücksprache mit Ärzten gehalten werden, ob nicht ein anderer Wirkstoff nötig sei. Doch es gibt auch Medikamente – darunter Tabletten gegen Epilepsie – bei denen ein Substitutionsverbot besteht. Substitutionsverbot bedeutet, dass Patienten nicht auf andere Hersteller oder Wirkstoffe ausweichen dürfen. Medikamente eines anderen Herstellers würden die Gesundheit gefährden. Diese Regelung verstärkt aber den Medikamentenmangel zusätzlich.

Apotheken wiesen immer wieder auf Engpässe hin

Olaf Behrendt vom Apothekerverband Brandenburg schlägt im Gespräch mit der Morgenpost Alarm. Die Engpässe könnten jeden Patienten treffen. Er spricht von einer „Dramatik“ der derzeitigen Entwicklung.

Zuletzt hatten Apotheken immer wieder auf Lieferengpässe bei einer Reihe von Medikamenten hingewiesen – darunter Fiebersäfte für Kinder, Magensäureblocker, Hustensäfte und Blutdruckmittel. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) begründete die angespannte Lage mit enormem Kostendruck. Um Geld zu sparen, setzten Hersteller auf eine Produktion in Asien. Fallen Chargen aus oder verspäten sich Transporte, habe das Folgen für das hiesige Angebot.

Die Bundesregierung will daher stärker gegen Lieferengpässe bei Medikamenten vorgehen. Geplant sind Änderungen des Vergaberechts, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin sagte. Ziel sei, Lieferketten breiter anzulegen, damit die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern abnimmt.