Berlin: Drei Motorradunfälle an einem Abend – Verletzte

Zwei Motorradunfälle gab es in Neukölln, einen in Lichterfelde. Drei Menschen wurden verletzt.

In der Hermannstraße krachte ein Motorrad in ein wendendes Auto. Morris Pudwell

Gleich drei Unfälle mit Motorradfahrern hat es am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag in Berlin gegeben. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

In der Hermannstraße Ecke Schierker Straße in Berlin-Neukölln krachte gegen 21.15 Uhr ein Motorrad in ein wendendes Auto. Der Motorradfahrer und sein Sozius beziehungsweise sein Sozia wurden dabei ersten Erkenntnissen nach verletzt. Mindestens eine Person wurde in ein Krankenhaus gebracht.

In der Silbersteinstraße wollte ein Autofahrer offenbar wenden und übersah den Motorradfahrer. Morris Pudwell

Gegen 21.35 Uhr wollte ein Autofahrer auf der Silbersteinstraße in Neukölln wenden und übersah dabei offenbar einen herannahenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde bei diesem Unfall leicht verletzt.

Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle. Nach 30 Minuten war die Fahrbahn wieder in beide Richtungen befahrbar.

In einer Baustelle am dem Hindenburgdamm verlor ein Motorradfahrer die Kontrolle über sein Motorrad. Morris Pudwell

Auf dem Hindenburgdamm in Lichterfelde verlor ein Motorradfahrer gegen 0.50 Uhr in einer Baustelle die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er stürzte, sein Motorrad rutschte einige Meter weit. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden.

Der Motorradfahrer gab an, in dem kurvigen Baustellenbereich auf Rollsplitt ausgerutscht zu sein. Bei dem Unfall traten Betriebsflüssigkeiten aus dem Motorrad aus, die Feuerwehr musste sie binden.