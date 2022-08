Ein junger Mann hat in Berlin mit einer filmreifen Aktion den Dieb seines Autos gestoppt. Der dreiste Langfinger war nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag einfach in den BMW gestiegen, während dieser an der Emdener Straße in Moabit von einem Pärchen gerade beladen wurde. Das Auto soll unverschlossen gewesen sein und der Fahrzeugschlüssel mit Keyless-Go-System lag im Auto. Der Fremde startete den Motor und wollte losfahren.

Die 26-jährige Frau habe daraufhin vergeblich versucht, über die Beifahrertür in das Auto zu greifen, während ihr 27-jähriger Freund sich vor den Wagen stellte. Der Unbekannte habe laut Polizeiangaben trotzdem Gas gegeben, woraufhin der junge Mann auf die Motorhaube geschleudert wurde. Als der Dieb beschleunigte und in Richtung Turmstraße fuhr, soll sich der Autobesitzer festgehalten haben. Er sei dann auf das Dach des Wagens geklettert und über das geöffnete Dachfenster ins Fahrzeuginnere gelangt, so die Polizei weiter.

Nach Unfall: Passanten überwältigen den Autodieb

Ihm sei es dann irgendwie gelungen, die Bremse zu betätigen. An der Einfahrt zur Turmstraße soll der BMW einen Poller überfahren und gegen eine Ampel auf der Mittelinsel gefahren sein. Dabei sei das Auto über einen Gehweg gefahren. Mehrere Passanten mussten sich mit einem beherzten Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Nach dem Unfall sprang der 34-jährige aus dem Wagen, um zu flüchten. Doch er konnte schon nach wenigen Metern von Zeuginnen und Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Der dreiste Dieb erlitt Verletzungen am Bein, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Anschließend wurde er der Kriminalpolizei übergeben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel negativ aus. Es stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Er soll noch heute einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen Fahrzeugdiebstahls, gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt.