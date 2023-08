Berlinweite Drogen-Razzia: Polizei findet Drogen und halbe Million Euro Bargeld

Die Berliner Polizei hat am vergangenen Dienstag eine große Drogen-Razzia in mehreren Bezirken durchgeführt. Daran beteiligt waren 90 Ermittler sowie Fachkräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) und des Hauptzollamtes. Mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Drogenhandel wurden vollstreckt. Wie die Polizei Berlin am Donnerstag mitteilte, richteten sich die Ermittlungen gegen einen 35-Jährigen, der gewerbsmäßig und teilweise gemeinschaftlich mit Marihuana, Haschisch und Kokain im dreistelligen Kilo-Bereich gehandelt haben soll. Die Durchsuchungen liefen im Zuge laufender Encrochat-Verfahren.

Zudem wird dem 35-Jährigen vorgeworfen, in mindestens einem Fall eine Kriegswaffe zum Kauf angeboten zu haben. Durchsucht wurden fünf Wohn- und zwei Geschäftsräume sowie fünf Bankschließfächer, die dem Beschuldigten, dessen Ehefrau oder weiteren Familienangehörigen zuzuordnen sein sollen – in den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Mitte und Neukölln.

Es konnten diverse Geschäftsunterlagen, Mobiltelefone sowie Geschäftsanteile an einer Holding GmbH und Vermögen im Wert von über einer Million Euro, darunter rund 500.000 Euro in bar, sechs scharfe Schusswaffen mitsamt 1000 Schuss Munition, nicht zugelassene Pyrotechnik, Substanzen, bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln könnte, sowie unversteuerter Shisha-Tabak beschlagnahmt werden.

