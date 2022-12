Berlin: Drogentaxi kracht nach Polizei-Verfolgungsjagd in Renault

Die Polizei will einen Toyota kontrollieren. Doch der Fahrer rast davon und baut in Berlin-Gesundbrunnen einen Unfall. Im Fahrzeug finden die Beamten Drogen.

Erneut hat sich in Berlin der Fahrer eines sogenannten Drogentaxis eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und im Anschluss einen schweren Unfall gebaut.

In der Nacht zu Samstag wollten Polizeibeamte einen auffälligen Toyota kontrollieren. Sie hatten nach ersten Informationen den Verdacht, dass aus dem Auto Handel mit Betäubungsmitteln betrieben wird. Der Fahrer floh jedoch und reagierte nicht auf Anhaltezeichen der Beamten. In der Wiesenstraße in Berlin-Gesundbrunnen verriss der Fahrer offensichtlich das Lenkrad und krachte in einen parkenden Renault.

Polizei Berlin: Schwerer Unfall mit Kokstaxi erst am Donnerstag

Der Fahrer des Drogentaxis wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. In dem Fahrzeug wurde nach ersten Zeugenberichten eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln und ein Messer gefunden. An dem Toyota und dem Renault entstand erheblicher Sachschaden. Die Beamten ermitteln zu dem Drogentaxi und dessen Fahrer.

Erst am Donnerstag war es in Berlin-Mahlsdorf zu einem ähnlichen Unfall gekommen. Ein Kokstaxi krachte nach der Verfolgungsjagd mit der Polizei in einen Vorgarten. Die Polizei nahm den Fahrer fest.