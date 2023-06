Berlin: Drohne kollidiert mit Kuppel des Fernsehturms – Höhenrettung im Einsatz

Am Mittwochabend prallte eine Hobbydrohne in 220 Metern Höhe gegen den Fernsehturm. Die Feuerwehr hat den Bereich darunter abgesperrt und sucht nach dem Gerät.

Luftansicht von Alexanderplatz mit dem Fernsehturm in Berlin am 25. Mai 2023.

Luftansicht von Alexanderplatz mit dem Fernsehturm in Berlin am 25. Mai 2023. Emmanuele Contini

Eine Drohne hat sich am Mittwochabend in der Kuppel des Fernsehturms verfangen und hängt derzeit in 220 Metern Höhe fest. Da das Gerät eine Gefahrenquelle darstellt, wurde der Bereich darunter nahe dem Alexanderplatz von Einsatzkräften abgesperrt. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das Teil jemanden auf den Kopf fällt. Wir sind vor Ort und versuchen gerade, die Hobbydrohne ausfindig zu machen“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Demnach befinden sich Einsatzkräfte oben auf der Kuppel des Fernsehturms und suchen nach dem Gerät. Unterstützung erhalten sie von der Höhenrettung und dem Drohnenteam der Feuerwehr. Die Alarmierung ging nach Angaben des Sprechers um 19.42 ein.

Mehr in Kürze