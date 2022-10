In einer Flüchtlingsunterkunft im Berliner Ortsteil Alt-Hohenschönhausen ist am Samstag eine Frau vor den Augen ihrer Kinder getötet worden. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Ehemann die 44-Jährige in dem Heim an der Wollenberger Straße attackiert und lebensgefährlich verletzt haben. Laut Zeugen soll sich das Ehepaar in einem Zimmer lautstark gestritten haben.

Zeugen, die den Streit hörten, alarmierten die Polizei. Eintreffende Einsatzkräfte konnten den 50-jährigen Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät, sie starb laut Polizei an ihren schweren Verletzungen. Ein Polizeisprecher wollte auf Anfrage nicht sagen, mit welcher Tatwaffe sie getötet wurde. Beamte der 2. Mordkommission übernahmen sofort die weiteren Ermittlungen, Kriminaltechniker sicherten Beweismittel.

Die beiden Kinder des Paares wurden in die Obhut des Jugendamtes gegeben, erklärte der Sprecher. Was der Auslöser des tödliches Streits war, sei noch unklar. Ermittler müssten noch weitere Zeugen befragen, hieß es.