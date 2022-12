Berlin: Ein Dutzend Männer schlagen auf 21-Jährigen ein – Notoperation

Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag in Berlin-Mitte von mehreren Männern zusammengeschlagen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Zeuge gegen 4 Uhr morgens beobachtet, wie eine zehn- bis 15-köpfige Gruppe dem jungen Mann über einen Parkplatz an der Theanolte-Bähnisch-Straße hinterherrannten. Als sie ihn einholten, sollen sie ihn gewaltsam zu Boden gebracht und auf ihn eingeschlagen und eingetreten haben.

Mindestens einer der Angreifer soll ein Messer in der Hand gehabt haben, so die Polizei weiter. Als der Zeuge dem Opfer zur Hilfe eilte, flüchteten die Täter in Richtung Alexanderplatz. Der 21-Jährige blieb schwerverletzt am Boden liegen, alarmierte Polizisten leisteten Erste Hilfe. Rettungskräfte übernahmen den Mann kurze Zeit später und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.