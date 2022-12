Berlin: Ein Toter und vier Verletzte nach Brand in Neuköllner Pflegeheim 

Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Brand in einem Pflegeheim in die Schudomastraße nach Neukölln ausgerückt. Eine Person überlebte den Brand nicht.

Die Berliner Feuerwehr in der Schudomastraße in Berlin-Neukölln. Morris Pudwell

Die Berliner Feuerwehr ist am Sonntagmorgen zu einem Brand in einem Pflegeheim in die Schudomastraße nach Neukölln ausgerückt. Der Notruf ging um 6.35 Uhr ein. Wie die Einsatzkräfte am Morgen auf Twitter schrieben, sind 100 Einsatzkräfte vor Ort oder auf der Anfahrt.

Wie ein Sprecher der Berliner Zeitung erklärt, war am Morgen in einem Zimmer des Pflegeheims ein Feuer ausgebrochen. Eine Person in dem Haus ist verstorben, vier Menschen wurden verletzt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar.

#Brand in der #Schudomastraße in #Neukölln. Die ersten Einsatzkräfte haben den Brand bestätigt und die #Brandbekämpfung eingeleitet. Zur Zeit sind wir mit über 100 Einsatzkräften vor Ort oder auf der Anfahrt. Update folgt… — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 4, 2022