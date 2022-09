Ein Mann hat in der Nacht zum Sonntag bei einem Einsatz in einer Wohnung im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf mehrere Polizisten angegriffen. Der 29-Jährige war zuvor in eine Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses am Senftenberger Ring eingedrungen. Nach Angaben der Polizei alarmierte eine Frau um kurz vor 3 Uhr die Polizei, da der ungebetene Gast sich unberechtigt auf ihrem Balkon aufhielt.

Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, forderte diese den Mann auf, die Wohnung sofort zu verlassen. Der Eindringling weigerte sich jedoch, woraufhin weitere Einsatzkräfte zur Unterstützung hinzugerufen wurden. Als die anderen Polizisten eintrafen, sei die Situation eskaliert. Der Mann sei wutentbrannt aus der Wohnung gerannt, wobei er im Hausflur auf mehrere Beamte losgegangen sein soll.

Polizisten setzen Pfefferspray und Schlagstock ein

Einen der Polizisten habe er zu Boden gestoßen und mehrfach brutal gegen den Kopf getreten. Erst als die Kollegen Pfefferspray und Schlagstöcke einsetzten, konnte der Angreifer festgenommen und überwältigt werden. Der attackierte Polizeikommissar erlitt den Angaben zufolge Kopfverletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Ein anderer Beamter wurde leicht am Arm verletzt und konnte seinen Dienst weiter ausüben. Der aggressive Tatverdächtige erlitt durch das Pfefferspray Augenreizungen, die von Sanitätern der Feuerwehr vor Ort behandelt wurden. Anschließend kam der Mann in einen Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.