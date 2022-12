Berlin: Elfjährige von Auto angefahren und schwer am Kopf verletzt

Eine Elfährige ist am Dienstag in Berlin-Kaulsdorf von einem Auto angefahren und dabei schwer am Kopf verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, überquerte das Mädchen gegen 13.15 Uhr die Chemnitzer Straße in Kaulsdorf. Ein 42-Jähriger, der mit seinem Wagen in Richtung Köpenick unterwegs war, fuhr das Kind, trotz Notbremsung und Ausweichmanöver, an. Der Mann kam mit dem Schrecken davon, das Mädchen wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es genau zu dem Unfall kam, war laut Polizei zunächst unklar.

