Berlin: Endgültige Entscheidung zur Wiederholungswahl erst in mehreren Monaten Verfassungsrechtler Michael Brenner geht davon aus, dass in zwei bis drei Monaten mit einer Entscheidung zu rechnen ist. Dann hat Berlin schon längst gewählt. dpa

Ein Wähler steckt bei einer Wahl seinen Wahlzettel in eine Urne. Bernd Weißbrod/dpa

Berlin -Eine endgültige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Wiederholungswahl in Berlin ist nach Einschätzung des Verfassungsrechtlers Michael Brenner frühestens in zwei Monaten zu erwarten. „Wegen der Dringlichkeit wird sich das Bundesverfassungsgericht bemühen, relativ zeitnah zu einer Entscheidung in der Hauptsache zu kommen“, sagte Brenner dem Tagespiegel. „Ich denke, dass in circa zwei bis drei Monaten mit einer Entscheidung zu rechnen sein wird.“ Die Richter in Karlsruhe hatten am Dienstag entschieden, dass die Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wie geplant am 12. Februar stattfinden kann. Die genaue Prüfung, ob die komplette Wiederholung der Pannen-Wahl von 2021 verfassungsgemäß ist, soll erst im Nachhinein erfolgen.