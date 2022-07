Berlins Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) hat sich wegen der Energiekrise infolge des Ukraine-Kriegs dafür ausgesprochen, die Schuldenbremse auch in nächster Zeit nicht einzuhalten. „Wir teilen im Senat die Forderung, dass die Schuldenbremse nicht einzuhalten ist“, erklärte Lederer nach der Senatssitzung am Dienstag.

Man habe nicht zweieinhalb Jahre an der Aufrechterhaltung der Infrastruktur gearbeitet, damit man das jetzt wieder aufgebe, so Klaus Lederer. Der Bund sei dafür verantwortlich, die Menschen in Zeiten steigender Energiepreise noch stärker zu entlasten. Gerade Betroffene mit geringen Einkommen bräuchten Unterstützung.

Lederer widerspricht mit dieser Aussage dem Kurs der Bundesregierung. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte vor wenigen Wochen einen Haushaltsentwurf vorgelegt. Die Schuldenbremse ist in diesem Entwurf enthalten.