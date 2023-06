Am Wochenende: Kultursommerfestival bringt Lichtershow und Musik nach Berlin

Lichtershow, Jazz und Electro: Ab Samstag findet in Berlin das Kultursommerfestival statt. Rund 100 Veranstaltungen an zahlreichen Orten der Stadt stehen auf dem Programm.

Auf dem Tempelhofer Feld gibt es eine Lichtshow direkt vom berühmten Burning Man Festival. Auch in diesem Jahr findet in Berlin das Kultursommerfestival statt. Guillaume Gleize

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr eröffnet Berlin am Wochenende erneut das Kultursommerfestival. Rund 100 Veranstaltungen stehen in den kommenden über zwei Monaten die Kulturliebhaber der Stadt und darüber hinaus, wie die Kulturprojekte Berlin am Dienstag mitteilten.

Eröffnet wird das Festival auf zahlreichen Bühnen der Stadt in Parks, auf Schiffen, vor Schlössern oder auf Plätzen. Umsonst und draußen kann gemeinsam gefeiert werden etwa zu Musik von Jazz über Electro und Klassik bis zu Pop oder Soul.

Kultursenator Joe Chialo (CDU) sprach in einer Mitteilung von einem „fantastischen Sommer randvoll mit allen Farben und Formen unserer Berliner Kulturszene“. Er wünsche sich, „dass die Menschen im Namen der Kultur zusammenfinden, sich begegnen und herausragende Momente miteinander teilen“. Moritz van Dülmen, Geschäftsführer von Kulturprojekte Berlin, sagte, das Kultursommerfestival komme direkt in die Kieze und entdecke außergewöhnliche Orte.