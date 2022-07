Die Staatssekretärin für Mobilität Dr. Meike Niedbal, Projektbeteiligte sowie das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf haben am Mittwoch an der Oberfeldstraße im Ortsteil Biesdorf die ersten Laternenladepunkte in Betrieb genommen.

200 neue Laternenladepunkte sollen durch das Berliner Pilotprojekt im Rahmen des Forschungsvorhabens „ElMobileBerlin“ in Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf entstehen, heißt es in einer Pressemitteilung. In den kommenden Wochen folgen in beiden Bezirken sukzessiv weitere Lichtmasten, die mit Ladeeinrichtungen ausgerüstet werden.

Nutzer können die Laternenladepunkte mit ihren Ladekabeln und den gewohnten Tarifen ihres eigenen Mobility Service Providers (vertragsbasiertes Laden) oder über einen QR-Code auf den Ladeeinrichtungen zum spontanen Laden (ohne Vertrag) nutzen.

Dr. Meike Niedbal, Staatssekretärin für Mobilität führt dazu aus: „Die neuen Laternenladeeinrichtungen ergänzen neben dem weiteren Ausbau der klassischen Ladesäuleninfrastruktur das öffentliche Ladeinfrastrukturangebot Berlins, beispielsweise für das wohnortnahe Laden von Anwohnerinnen und Anwohnern.“

Mit dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderten Projekt werden insgesamt bis zu 1.000 Laternenladepunkte in Berlin installiert, wobei bewusst ein Schwerpunkt auf den Ausbau des Angebots in den Außenbezirken gelegt wurde.