Ein Zeuge war angeekelt und alarmierte die Bundespolizei. Die Beamten erwischten ihn mit heruntergelassener Hose in einer Sitzgruppe.

Berlin: Exhibitionist befriedigt sich in Regionalzug – Festnahme am Südkreuz

Bundespolizisten suchen in einem Zug nach einem Verdächtigen (Symbolbild). dpa/Martin Schutt

Ein Exhibitionist hat auf einer Zugfahrt in Berlin Fahrgäste geschockt und angeekelt. Einer der Zeugen alarmierte am Dienstagabend gegen 18 Uhr eine Streife der Bundespolizei, nachdem der Regionalzug in den Bahnhof Südkreuz eingefahren war. Der Mann soll sich während der Fahrt selbst befriedigt haben.

Die Beamtinnen und Beamten trafen den Mann mit heruntergelassener Hose und entblößtem Geschlechtsteil in einer Sitzgruppe an, teilte die Bundespolizei mit. Die Einsatzkräfte forderten ihn auf, die sexuellen Handlungen an sich umgehend einzustellen. Anschließend nahmen sie den 28-Jährigen zur Befragung mit zur Dienststelle.

Gegen den Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen eingeleitet. Nach Rücksprache mit der Berliner Staatsanwaltschaft setzten die Einsatzkräfte den bereits einschlägig polizeibekannten Mann wieder auf freien Fuß. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.