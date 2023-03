Berlin: Exhibitionist entblößt sich in S-Bahn, Mann zieht Notbremse

Ein Exhibitionist hat auf dem Bahnhof Ostkreuz in Friedrichshain-Kreuzberg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 45-Jährige hatte sich nach Angaben der Bundespolizei am Freitagnachmittag am S-Bahnhof Warschauer Straße in einer S-Bahn der Linie S7 vor eine Frau gestellt und sein Geschlechtsteil entblößt.

Ein Zeuge betätigte beim nächsten Halt am Bahnhof Ostkreuz die Notbremse, woraufhin alarmierte Bundespolizisten den ukrainischen Staatsangehörigen vorläufig festnahmen. Gegen den Alkoholisierten (1,69 Promille) wird aufgrund des Verdachts der Vornahme exhibitionistischer Handlungen ermittelt.