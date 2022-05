Der Berliner Senat will am Dienstag offenbar die Abschaffung der Maskenpflicht für Bewohner in Pflegeheimen beschließen. Wie der rbb berichtet, sollen Pflegeheim-Bewohner sich künftig wohl wieder ohne Maske außerhalb ihres Zimmers aufhalten dürfen.

Grundsätzlich soll jedoch die aktuelle Verordnung verlängert werden – bis zum 30. Juni. Überdies berät der Senat auch über weitere Corona-Basisschutzmaßnahmen. So sollen Pflegeheime wohl einen größeren Spielraum bei der Gestaltung der Testpflicht bekommen, heißt es. Offen ist, ob die Testpflicht an den Berliner Schulen fortgesetzt wird. Die Ergebnisse der Sitzung des Senats werden im Anschluss in einer Pressekonferenz vorgestellt (14 Uhr).

Senat berät auch über Sozialleistungen für ukrainische Flüchtlinge

Außerdem will der Senat über die sogenannte Sondernutzungsgebühr für gastronomische Betriebe diskutieren. Gastronomen mussten für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen eine Sonderzahlung leisten. während der Corona-Pandemie wurde sie aber ausgesetzt. Mit einem Beschluss könnte den Berliner Bezirken die Möglichkeit gegeben werden, dass die Sonderzahlung bis zum Ende dieses Jahres weiter ausgesetzt bleibt.

Zudem soll über den Rahmenplan für die Gestaltung des Areals rund um Bahnhof Zoo, Hertzallee und Hardenbergplatz diskutiert werden. In diesem Bereich ist der Bau von Wohnungen und Studierendenapartments geplant. Außerdem beschäftigt sich der Senat mit den Vorbereitungen dafür, dass vom 1. Juni an bundesweit die Sozialleistungen für ukrainische Kriegsflüchtlinge von den Jobcentern ausgezahlt werden sollen. Die Senatsmitglieder tagen ab 10 Uhr. Außerdem tagt am Dienstag zum ersten Mal die Senatskommission Klimaschutz. (mit dpa)