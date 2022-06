In Berlin-Charlottenburg ist um 10.26 Uhr ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Ein Mensch starb, fünf wurden lebensgefährlich verletzt, drei weitere schwer. Zuvor hatte die Feuerwehr von 30 Verletzten gesprochen. Der Vorfall trug sich in der Tauentzienstraße am Breitscheidplatz nahe der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche zu.

Passanten konnten den wegrennenden Fahrer des silberfarbenen Renault-Kleinwagens festhalten und der Polizei übergeben. Der 29-jährige, in Berlin lebende Deutsch-Armenier wurde festgenommen und wird zur Stunde offenbar befragt. Ein Polizeisprecher sagte der Berliner Zeitung, dass der Fahrer „deutlich unter dem Eindruck des Geschehens“ stehe. Er soll dem Vernehmen nach selbst leicht verletzt sein.



„Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, ob es sich um eine Vorsatztat oder einen Verkehrsunfall handelt“, hieß es weiter. Auf Fotos ist der Pkw mit Berliner Kennzeichen zu sehen, wie er im Schaufenster einer Parfümerie in der Marburger Straße zum Stehen gekommen ist. In dem Geschäft gab es nach Angaben des Betreibers Douglas keine Verletzten.

Berliner Zeitung/Markus Wächter Berlin-Charlottenburg: Zahlreiche Fahrzeuge von Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.

Breitscheidplatz: 130 Polizisten und 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz

Augenzeugen schilderten der Berliner Zeitung, dass es sich bei dem Fahrer um einen jungen Menschen handele. Der Mann sei zunächst im Bereich Tauentzienstraße/Rankestraße auf den Gehweg in die Personengruppe gefahren. Dann sei er weiter über die Fahrbahn und schließlich – eine Seitenstraße weiter – in eine Douglas-Filiale gerast. Insgesamt soll er dabei eine Strecke von 200 Metern zurückgelegt haben.

Some crazy shit going on here on Kurfürstendamm Berlin - seems like multiple car 'incidents' including this crash into the front of a department store… pic.twitter.com/atngKnnMUb — Scott R Gill (@scottmale) June 8, 2022

Rund 130 Polizisten, teils schwer bewaffnet und behelmt, sowie 60 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Sanitäter versorgten die Verletzten, unter denen angeblich auch Schüler und eine Lehrkraft sind. Der ADAC-Rettungshubschrauber landete auf dem Tauentzien. Die Feuerwehr alarmierte intern auf den Einsatzcode „Massenanfall an Verletzten“.

Wenig später erschien Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik, um sich einen Eindruck von dem Geschehen zu machen. Sie sprach mit Polizisten und ließ sich den Ablauf schildern. Sie ging dann die 200 Meter lange Strecke bis zu dem Geschäft, in das der Wagen gefahren war.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) meldet, dass der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt wurde. Autofahrer sind aufgerufen, den Ort des Geschehens zu umfahren. Auch der Busverkehr ist eingeschränkt.

Some more footage from the scene. Jb pic.twitter.com/XTYDJkeaP8 — John Barrowman MBE (@JohnBarrowman) June 8, 2022

Giffey und Spranger: Tiefes Mitgefühl für alle Betroffenen

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zeigte sich schockiert über den Vorfall in Charlottenburg. „Ich bin in der Lagezentrale und informiere mich laufend. Meine Gedanken und mein tiefes Mitgefühl sind bei allen Betroffenen!“, schrieb sie auf Twitter.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) teilte mit: „Ich bin tief betroffen von diesem Vorfall. Wir wissen, dass es eine Tote gibt und mehrere Schwerverletzte. Die Polizei arbeitet mit Hochdruck an der Aufklärung.“ Es sei eine Situation, in der man denke: „Nicht schon wieder“. Giffey warnte zugleich vor voreiligen Schlüssen. Sie wolle am Nachmittag den Ereignisort besuchen und sich ein eigenes Bild machen.

Die Berliner Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, Hinweise zum Geschehen an die Behörde zu melden. Gesucht werden auch Mediadaten wie Fotos und Videos. Um 18 Uhr soll für die Opfer ein Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche stattfinden.

Wir bitten Zeuginnen & Zeugen, Hinweise und Mediendateien zum Geschehen #Tauentzienstraße an unser Hinweisportal zu übersenden. Den Link dazu finden Sie auf der Homepage: https://t.co/fB2Ha4owuw.

Wir bitten Zeuginnen & Zeugen, Hinweise und Mediendateien zum Geschehen #Tauentzienstraße an unser Hinweisportal zu übersenden. Den Link dazu finden Sie auf der Homepage: https://t.co/fB2Ha4owuw.

Bitte verbreiten Sie keine Aufnahmen vom Ereignisort im Netz.#b0806 #Charlottenburg — Polizei Berlin Einsatz (@PolizeiBerlin_E) June 8, 2022

Der Vorfall ereignete sich am Ort des Terroranschlags von 2016

Der Vorfall ereignete sich ganz in der Nähe des Platzes, an dem ein Attentäter einen Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verübte. Der Täter war am 19. Dezember 2016 gegen 20 Uhr in den gut besuchten Weihnachtsmarkt mit einem gestohlenen Lkw gerast. Bei dem Vorfall am Breitscheidplatz waren elf Personen getötet und 67 Menschen verletzt worden. Ein Opfer starb später an den Folgen des Attentats.

AP/Michael Sohn Berlin-Charlottenburg am Mittwoch: Rettungskräfte versorgen einen Verletzten.

Zuvor hatte der Attentäter Anis Amri einen polnischen Lkw-Fahrer überwältigt und getötet. Mit dem Lkw fuhr er anschließend in Richtung Kurfürstendamm und steuerte das Fahrzeug in die Menschenmenge. Der Täter wurde nach einer europaweiten Fahndung am 23. Dezember 2016 bei einer Routinekontrolle der Polizei in Turin in Italien von Polizisten erschossen. Zuvor hatte er das Feuer auf die Polizisten eröffnet.