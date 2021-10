Berlin - Am Bezirksamt Lichtenberg haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Fahrzeuge des Ordnungsamtes gebrannt. Zeugen riefen die Feuerwehr gegen 1.20 Uhr in den Berliner Nordosten. Trotz der Bemühungen der Einsatzkräfte, die Brände schnell zu löschen, seien mehrere Fahrzeuge teilweise oder vollständig ausgebrannt, berichten Zeugen.

Die Dienstfahrzeuge parkten auf dem Gelände des Bezirksamtes in der Große-Leege-Straße. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt, ob es sich um einen Brandanschlag handelt.