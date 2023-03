Berlin: Autodiebe liefern sich Verfolgungsjagd und krachen gegen Polizeiwagen

Zwei Männer sollen in Falkenhagener Feld ein Auto entwendet haben und dann geflüchtet sein. Beim Aufprall mit einem Streifenwagen werden zwei Beamte verletzt.

Zwei Polizisten sind Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Falkenhagener Feld mit einem zuvor entwendeten Fahrzeug verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Vormittag ein 78-Jähriger gemeldet. Er soll beobachtet haben, wie zwei Personen seinen vor dem Haus geparkten Wagen entwendeten und in Richtung Groenerstraße davonfuhren.

Nur wenigen Stunden später meldete sich die 37 Jahre alte Tochter des Autobesitzers bei der Polizei. Sie gab an, das gestohlene Auto in der Westerwaldstraße im Ortsteil Falkenhagener Feld entdeckt zu haben. Zwei Männer seien demnach in den Wagen eingestiegen und davongefahren. Die Frau nahm mit ihrem Wagen die Verfolgung auf und meldete den Beamten den Standort.

Berlin: Gestohlenes Auto kollidiert mit Polizeiwagen – zwei Verletzte

Kurz vor der Ecke Pionierstraße kollidierte das Fluchtfahrzeug mit einem entgegenkommenden Streifenwagen sowie dem Auto eines bis dahin unbeteiligten 43-Jährigen. Bei dem Aufprall wurde ein Polizist am Kopf und Oberkörper verletzt, kam in ein Krankenhaus und beendete anschließend seinen Dienst. Sein Kollege erlitt eine Prellung am Knie, setzte den Dienst aber fort.

Das gestohlene Auto wurde kurz darauf verlassen noch in der Westerwaldstraße aufgefunden. Laut Zeugen sollen die beiden Verdächtigen zu Fuß geflüchtet sein. Die Ermittlungen dauern an.