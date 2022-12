Berlin: FDP fordert Abschaffung der ÖPNV-Maskenpflicht

Erst Bayern, dann Sachsen-Anhalt: Nachdem mehrere Bundesländer ein Ende der Maskenpflicht im Nahverkehr verkündet haben, will die FDP auch in Berlin nachziehen.

Nachdem am Dienstag sowohl Bayern als auch Sachsen-Anhalt verkündet haben, die aufgrund der Corona-Pandemie eingeführte Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr abzuschaffen, fordert die FDP einen solchen Schritt auch in Berlin. „Freiheitsrechte dürfen nicht in der Warteschleife verkümmern, nur weil eine Landesregierung Alleingänge fürchtet“, erklärte der FDP- Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Sebastian Czaja, am Dienstag.

Die Maskenpflicht im Nahverkehr nun aufzuheben, sei richtig, so Czaja. „Es ist an der Zeit, dass auch wir in Berlin zurück zum Normalzustand finden. Etwas anderes wäre wirklich niemandem mehr zu erklären.“

Auch Sachsen-Anhalt schafft ÖPNV-Maskenpflicht ab

Bayerns Landesregierung hatte am Dienstag zunächst als erstes und einziges Bundesland mitgeteilt, die Maskenpflicht im ÖPNV zum 10. Dezember abschaffen zu wollen. Diese sei aufgrund der aktuell stabilen Corona-Infektionslage nicht mehr angemessen, hieß es am Dienstag aus Regierungskreisen in München. Künftig solle es nur noch eine Empfehlung zum Tragen der Masken geben.

Am Dienstagmittag verkündete auch Sachsen-Anhalt, das Landeskabinett habe sich auf ein Ende der Maskenpflicht geeinigt – sogar bereits zum 8. Dezember, wie es aus Regierungskreisen hieß. In Berlin sind die Corona-Regeln zuletzt bis zum 21. Dezember verlängert worden. Demnach gilt für Bus- und Bahn-Reisende in der Hauptstadt zunächst weiterhin die FFP2-Maskenpflicht.