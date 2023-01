Berlin: 22-Jähriger attackiert Frau und beißt Mann in Arm

In Fennpfuhl soll ein 22-Jähriger in der Nacht zu Montag eine 40-Jährige angegriffen haben. Wie die Polizei berichtete, war die Frau gegen 23.50 Uhr auf dem Weißenseer Weg unterwegs, als der Mann sie zu Boden brachte und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen.

Die Frau klammerte sich an ihr Eigentum und rief laut um Hilfe, bis der Tatverdächtige von ihr abließ und flüchtete. In einem nahegelegenen Bistro bat die leicht verletzte Frau zwei Angestellte im Alter von 20 und 25 Jahren um Hilfe. Kurz darauf konnte sie den Tatverdächtigen vor dem Lokal wiedererkennen. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es den beiden Männern, den Tatverdächtigen festzuhalten. Dabei wurde der Jüngere durch einen Biss leicht am Arm verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige wurde festgenommen.