Berlin: Autofahrer fährt Senioren an – 84-Jähriger lebensbedrohlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Fennpfuhl sind am Montagmittag zwei Senioren schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Auto gegen 12.40 Uhr auf dem Weißenseer Weg in Richtung Frankfurter Allee, als ein ebenfalls 84-jähriger Mann und eine 71-jährige Frau die Straße an einer Ampel überqueren wollten.

Die Fußgänger liefen über den Weißenseer Weg und wurden von dem Autofahrer angefahren. Der Aufprall soll so heftig gewesen sein, dass beide Senioren durch die Luft geschleudert wurden und auf sowie neben der Fahrbahn liegen blieben. Zeugen leisteten noch vor Ort Erste Hilfe und alarmierten einen Rettungsdienst.

Der 84-jährige Fußgänger wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die 71-Jährige zog sich ersten Erkenntnissen zufolge eine Fraktur am Becken zu und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus geliefert. Der Autofahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab bei dem Fahrer einen Wert von etwa 0,4 Promille.