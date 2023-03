Berlin: Seniorenheim brennt, mindestens zwei Verletzte

Am Montagmorgen ist in einem Seniorenheim in Berlin-Neu-Hohenschönhausen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilte, sind 93 Einsatzkräfte vor Ort in der Neubrandenburger Straße. Aktuell gebe es zwei Verletzte, es wird jedoch von einer höheren Zahl ausgegangen.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, mussten die zwei Personen schwer verletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Der Brand sei im 2. Obergeschoss des fünfstöckigen Hauses ausgebrochen. Zur Ursache sei noch nichts bekannt.