Berlin: Transporter geht neben Discounter in Flammen auf

In der Nacht zu Donnerstag ist ein Firmentransporter im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick vollständig ausgebrannt. Nach einem Bericht von vor Ort beschädigten die Flammen zudem auch noch einen parkenden Anhänger. Der Brand soll gegen 4 Uhr in der Nähe der Schönefelder Chaussee neben einem Lebensmitteldiscounter ausgebrochen sein. Laut den Angaben brannte das Auto in der Lutz-Schmidt-Straße im Heckbereich, was wohl typisch für eine mögliche Brandstiftung ist.

Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand, konnte einen Totalschaden allerdings nicht mehr verhindern. Der angrenzende Lebensmitteldiscounter blieb von den Flammen unberührt. Die Polizei ermittelt zur genauen Brandursache.