Berlin: Findet „Rave the Planet“ am Samstag statt?

Ob die Nachfolge-Veranstaltung der Loveparade, „Rave the Planet“, am Samstag stattfinden wird, ist weiterhin unklar. Bei der Polizei wurde die Demo für den Zeitraum von 12 bis 22 Uhr angemeldet und ist bisher noch nicht abgesagt worden.

Allerdings muss der Veranstalter noch Auflagen erfüllen, heißt es weiter. Dazu zählt auch, dass die Organisatoren einen eigenen Sanitätsdienst stellen müssen. Die Feuerwehr Berlin bestätigt auf Anfrage der Berliner Zeitung, dass sie zwar für die Notfallrettung zuständig sein wird, aber nicht den benötigten Sanitätsdienst stellen wird.

„Rave the Planet“: 200.000 Teilnehmer im letzten Jahr

Ein Sprecher der Feuerwehr stellte am Donnerstag noch mal richtig, dass die Einsatzkräfte der Feuerwehr gegenüber der Versammlungsbehörde bewerten müssen, was für diesen Sanitätsdienst erforderlich ist. Das heißt: Die Veranstalter von „Rave the Planet“ müssen sich weiterhin um Sanitäter bemühen. Vonseiten der Organisatoren hieß es am Donnerstag, dass es dazu nichts Neues gebe. Ob „Rave the Planet“ stattfinden wird, steht damit weiterhin in den Sternen.

Den Techno-Umzug hat Dr. Motte bei der Polizei als Demonstration für den Erhalt der elektronischen Musik- und Clubkultur angemeldet. Die Route soll über die Straße des 17. Juni zum Großen Stern und zurück zum Brandenburger Tor führen.

Dass Hunderttausende vom Brandenburger Tor zur Siegessäule ziehen werden, halten Polizei und Innenverwaltung für realistisch. Bereits am 9. Juli vergangenen Jahres hatte die Polizei 200.000 und der Veranstalter 400.000 Teilnehmer gezählt.

Transparenzhinweis: In einer früheren Version des Artikels konnte der Eindruck entstehen, dass die Feuerwehr Berlin den Sanitätsdienst für „Rave the Planet“ am Samstag übernimmt. Das ist nicht der Fall. Wir haben den Beitrag entsprechend korrigiert.