Von Freitag bis Sonntag kamen am Berliner HBF 3.908 Geflüchtete aus der #Ukraine an; 400 kamen am ZOB an; 598 kamen am Südkreuz an. In #TXL wurde 625 Personen verteilt, davon 251 nach Berlin. 1.575 Personen wurden vom Land #Berlin untergebracht. #BerlinhilftUkraine pic.twitter.com/KXyHIydWIr