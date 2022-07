Am Hauptstadtflughafen BER wird an diesem Freitag der größte Passagierandrang der Sommerferien erwartet. Die Betreiber rechnen erstmals mit 80.000 Fluggästen. Die Schulferien in Berlin und Brandenburg hatten am Donnerstag begonnen. Bislang lief der Urlaubsverkehr nach Unternehmensangaben reibungslos.

Bis zum Ferienende am 21. August werden bis zu drei Millionen Menschen in Flugzeugen am BER abgehoben oder gelandet sein. Während der letzten Vor-Corona-Sommerferien 2019 waren es an den damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld noch rund fünf Millionen Passagiere gewesen. Die Flughafengesellschaft empfiehlt, zweieinhalb Stunden vor Abflug im Terminal zu sein und direkt nach dem Check-in zur Sicherheitskontrolle zu gehen.

Im Juni wurden in Schönefeld 1,94 Millionen Fluggäste gezählt. Die Zahl der Fluggäste im ersten Halbjahr erreichte damit 8,7 Millionen.