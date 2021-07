Berlin - Angesichts der wieder steigenden Zahl von Corona-Fällen werden die Stimmen derjenigen lauter, die auf bessere Impfmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler drängen. Die Berliner Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus sprach sich dafür aus, zum Beginn des neuen Schuljahrs gezielt Eltern und ältere Schüler zu impfen.

„Viele Kinder und Jugendliche sind noch nicht geimpft. Es ist wichtig, dass sie besonders gut geschützt werden – das gelingt, wenn ihr Umfeld schon geimpft ist“, sagte die Fraktionsvorsitzende Antje Kapek am Mittwoch. „Deshalb bieten sich zum Schulstart Schwerpunktimpfungen an: Für die Eltern von Kita- und Schulkindern sowie für die Schülerinnen und Schüler in Oberstufenzentren und Berufsschulen.“

Wichtig sind aus Kapeks Sicht auch Impfungen für die Erzieher und Erzieherinnen sowie die Lehrkräfte, die noch keinen Impfschutz haben. Kinder unter zwölf Jahren können derzeit nicht geimpft werden. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf hat die Ständige Impfkommission eine Impfempfehlung bisher nur bei Vorerkrankungen oder beim Umgang mit gefährdeten Menschen ausgesprochen.

Mobile Impfteams an Berlins Schulen als Lösung?

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Tim-Christopher Zeelen, und sein für die Bildungspolitik verantwortlicher Kollege Dirk Stettner setzen auf freiwillige Impfangebote für Schülerinnen und Schüler ab dem zwölften Lebensjahr. „Das würde Eltern wie auch Lehrkräften ein Stück mehr Sicherheit geben und auch den Präsenzunterricht sicherer machen. „Wir schlagen mobile Teams vor, die in unseren Schulen Impfungen anbieten.“

Berlins Landesschülerausschuss plädierte ebenfalls für den Einsatz solcher Impfteams: Schülerinnen und Schüler, die geimpft werden wollten, sollten diese Möglichkeit so schnell wie möglich bekommen, sagte Ausschuss-Sprecher Rufus Franzen der taz. „Deshalb glauben wir, dass Impfteams an den Schulen dazu beitragen, dass wir möglichst schnell, am besten noch im Sommer, geimpft werden.“

Berlin: Mehr als 1,6 Millionen haben den vollständigen Impfschutz

Der Vorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Berlin, Tom Erdmann, sieht das etwas anders: „In Berlin ist es nicht dringend notwendig, direkt in den Schulen zu impfen, weil die Wege zu den Impfzentren kurz sind“, sagte er. „Und die Situation an den Impfzentren ist gerade so, dass sie auf den Impfstoffen sitzen bleiben.“ Es sei unkompliziert, dort einen Termin zu bekommen. Impfen an den Schulen sei außerdem mit einigem Aufwand verbunden. „Es muss Personal dafür da sein, es muss einen Ruheraum geben.“

Auch aus Sicht der Senatsverwaltung für Bildung ist Impfen an Schulen zumindest nicht kurzfristig realisierbar. „Flächendeckende Impfaktionen an Schulen sind aufgrund der Stiko-Empfehlungen derzeit nicht geplant“, teilte sie auf Anfrage mit. „Für Schülerinnen und Schüler mit ärztlich attestierten schweren Vorerkrankungen, für die noch kein Impfangebot gemacht werden kann, wird es auch weiterhin das Angebot eines schulisch angeleiteten Lernens zu Hause geben.“

Nach den Plänen von Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) soll im neuen Schuljahr durchgängig Präsenzunterricht für alle Jahrgänge Standard sein – wenn die Pandemie-Entwicklung das zulässt. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt ist nach den Daten des Robert-Koch-Instituts von Mittwoch aktuell auf 21,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gestiegen. Allerdings hat auch die Zahl der Geimpften deutlich zugenommen: Mehr als 1,6 Millionen Menschen in Berlin haben inzwischen einen vollständigen Impfschutz.