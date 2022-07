Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilte die Politikerin auf Instagram mit. Wenig später folgte eine offizielle Erklärung aus dem Roten Rathaus. Giffey sagt demnach alle öffentlichen Termine für diese Woche ab.

Auf Instagram schrieb die Regierende Bürgermeisterin: „Pünktlich zum Urlaubsbeginn hat es mich auch erwischt. Ich bin positiv getestet. Das bedeutet, dass ich leider nicht an der Gedenkveranstaltung anlässlich des 78. Jahrestages des Widerstands gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft vom 20. Juli 1944 in der Gedenkstätte Plötzensee und am Samstag an der Eröffnung des Christopher Street Day teilnehmen kann.“

Vertreten wird Franziska Giffey für diese Woche bei allen öffentlichen Terminen durch einen ihrer Stellvertreter, Kultursenator Klaus Lederer (Linke). Die Regierend Bürgermeisterin ist gegen Corona geimpft. Ob sie bereits Symptome hat, ist noch unklar.