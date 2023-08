Wegen mehrerer Körperverletzungen hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag eine Frau in Mitte festgenommen. Gegen 23.30 Uhr beobachteten Mitarbeiter der BVG-Sicherheit, wie die 26-Jährige einer anderen Frau am Alexanderplatz plötzlich gegen das Bein trat. Als die Sicherheitsmitarbeiter eingriffen, spuckte die aggressive Frau dem 34-jährigen Mitarbeiter ins Gesicht und flüchtete.

Die Sicherheitsmitarbeiter entdeckten die Frau kurze Zeit später erneut und beobachteten, wie sie einer 23-jährigen Frau mit einer Glasflasche auf den Kopf schlug. Alarmierte Polizisten nahmen die Frau schließlich fest. Sie wurde in eine psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die 23-Jährige kam zur ambulanten Behandlung einer Kopfplatzwunde in ein Krankenhaus.