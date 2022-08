Eine 38-jährige Patientin soll in einem Krankenhaus in Berlin-Neukölln eine Zimmernachbarin getötet haben. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am 11. August um 8.45 Uhr in der psychiatrischen Abteilung der Klinik an der Rudower Straße. Eine Pflegerin hatte die leblose Frau gefunden. „Eine sofort eingeleitete Reanimation der 58-jährigen Frau blieb jedoch ohne Erfolg“, erklärte ein Polizeisprecher.

Aufgrund der äußeren Verletzungen, zu denen sich die Polizei nicht äußern wollte, gingen die Einsatzkräfte von einem Verbrechen aus. Beamte der 3. Mordkommission übernahmen die Ermittlungen, während Kriminaltechniker Beweismittel am Tatort sicherten.

Durch Befragungen von Zeugen und Auswertungen von Videomaterial führte die Spur der Ermittler zu der nun festgenommen 38-jährigen, die ebenfalls in der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses untergebracht ist. Die verdächtige Frau wurde im Krankenhaus des Maßregelvollzugs untergebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.