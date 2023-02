Frau und Baby vermisst: Polizei Berlin mit Hunden und Hubschrauber im Einsatz

Die Berliner Polizei sucht nach einer Frau und ihrem fünf Monate alten Enkelkind. Wie die Behörde am späten Abend mitteilte, war die 72-jährige Frau Gebarowska am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr aus der Heimsbrunner Straße in Buckow mit dem Baby zu einem Spaziergang in Richtung Britzer Garten aufgebrochen. Da die Suche nach den beiden bisher erfolglos blieb, hoffen die Ermittler nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

„Die sonst sehr zuverlässige Frau kehrte bislang nicht in die Wohnung der Tochter zurück und ist unbekannten Aufenthalts. Das Enkelkind bedarf dringend der mütterlichen Versorgung“, erklärte ein Polizeisprecher. Bisher durchgeführte Suchmaßnahmen, unter anderem mit Suchhunden und einem Hubschrauber, verliefen ohne Erfolg. Ein Großaufgebot der Polizei will die großangelegte Suche auch in der Nacht fortsetzen, hieß es.

Die vermisste Frau, die wie Anfang 60 wirkt, ist etwa 1,55 Meter groß. Sie hat blonde Haare und ist mit einer dunklen Jacke und einem beigefarbenen Pullover bekleidet. Das Kind ist mit einem weißen Einteiler mit „Teddyohren“ bekleidet. Das Kind lag beim Verlassen des Hauses in einem schwarzen Kinderwagen mit braunem Verdeck.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0304664471100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.