Berlin-Friedenau: Klimaaktivisten lassen bei elf SUVs die Luft ab

Die Gruppe „The Tyre Extingiushers“ („Die Reifenauslöscher“) sagt den SUVs in Berlin den Kampf an. Am Montagmorgen wurde aus elf Autos die Luft abgelassen.

Klimaaktivsten haben in Berlin-Friedenau am Montagmorgen die Luft aus elf SUVs gelassen. Wie die Polizei auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte, ereigneten sich die Taten in der Binger Straße, in der Wiesbadener Straße, in der Goßlerstraße, in der Stubenrauchstraße, Homburger- und Ahrweilerstraße.

Die Gruppe „The Tyre Extingiushers“ (Reifenauslöscher) hinterließ ein Bekennerschreiben. Darin hieß es: „Achtung – Ihr Spritfresser ist tödlich“. SUVs und Geländewagen seien eine Katastrophe für das Klima und verursachten mehr Luftverschmutzung als kleinere Autos. Zudem würden bei Zusammenstößen mit SUVs mehr Menschen getötet als mit anderen Autos.

Dass die selbsternannten Reifenauslöscher in Berlin zuschlagen, ist keine Seltenheit, wie eine Polizeisprecherin weiter sagte. Wie die B.Z. schreibt, zählt die Polizei seit 2021 in Berlin aktuell mehr als 600 Fälle.