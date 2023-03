Berlin: Mann zwischen Autos eingeklemmt – schwer verletzt

Ein Mann ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Friedrichsfelde schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 38-Jährige gegen 1.50 Uhr auf der Straße Am Tierpark Elektrofahrräder aus seinem Wagen ein- und ausgeladen und stand am Heck des Autos.

Aus bislang unbekannten Gründen fuhr ein 40-jähriger Fiat-Fahrer auf den stehenden Wagen auf. Der 38-Jährige wurde zwischen beiden Wagen eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen an den Beinen und am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn ein Krankenhaus.