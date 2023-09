Polizisten haben in der Nacht zum Montag einen berauschten Raser in Berlin-Friedrichsfelde festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, war eine Streife gegen 23.50 Uhr in der Frankfurter Allee auf den 20-jährigen Fahrer des Mercedes Kombi aufmerksam geworden, der zu schnell in Richtung Lichtenberger Brücke fuhr. Mehrmals soll er, ohne zu blinken, die Fahrspur gewechselt haben.

Die Polizei verfolgte den Mann mit Blaulicht und Martinshorn über die Straße Alt-Friedrichsfelde und die Rosenfelder Straße bis in die Archenholdstraße, wo der Fahrer kurz anhielt. Dort stiegen zwei Unbekannte aus und flüchteten. Mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h lieferte sich der 20-Jährige danach wieder eine Verfolgungsjagd in Richtung Am Tierpark. Dabei soll er mehrfach die Vorfahrtsregeln und eine rote Ampel missachtet haben. In der Köpitzer Straße konnten die Beamten ihn schließlich stoppen. Verletzt wurde niemand.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und des Wagens fanden die Beamten Haschisch, sagte eine Sprecherin der Polizei der Berliner Zeitung. Der 20-Jährige gab zu, die Droge konsumiert zu haben. Zudem stellte die Polizei fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Die Beamten brachten ihn zur Dienststelle, wo er sich unter anderem einer Blutentnahme unterziehen musste. Wenig später kam er wieder auf freien Fuß. Das Auto wurde beschlagnahmt.