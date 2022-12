Die Feuerwehr Berlin rückte zu einem Wohnungsbrand in der Dolgenseestraße aus. Eine Person musste verletzt ins Krankenhaus.

Berlin-Friedrichsfelde: Ein Verletzter nach Feuer in Wohnung

In Berlin-Lichtenberg hat am Montagabend im Ortsteil Friedrichsfelde eine Wohnung gebrannt. Wie die Feuerwehr auf Twitter über den Einsatz mitteilt, musste sie zu einem Mehrfamilienhaus in der Dolgenseestraße ausrücken. Im zweiten Obergeschoss brach demnach aus bisher unbekannter Ursache ein Feuer aus.

40 Einsatzkräften waren vor Ort und konnten den Brand erfolgreich löschen. Eine Person wurde nach Feuerwehrangaben leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.