Berlin: Unbekannter schießt auf fahrendes Auto – Mann schwer verletzt

Ein 55-Jähriger war mit seinem Auto in der Dolgenseestraße in Friedrichsfelde unterwegs, als plötzlich ein Mann das Feuer auf ihn eröffnete. Eine Mordkommission ermittelt.

In Friedrichsfelde hat ein Unbekannter auf ein fahrendes Auto geschossen.

In Friedrichsfelde hat ein Unbekannter auf ein fahrendes Auto geschossen. dpa/David Inderlied

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in Berlin-Friedrichsfelde mehrmals auf ein fahrendes Auto geschossen. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der 55-jährige Autofahrer gegen 13.30 Uhr auf der Dolgenseestraße unterwegs, als ein bislang noch unbekannter Mann vom Gehweg mehrere Schüsse aus einer Feuerwaffe auf den Audi abgab.

Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zu den Hintergründen der Tat ermittelt nun eine Mordkommission.