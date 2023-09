Berlin-Friedrichshagen: Radfahrerin weicht Polizei aus und stürzt in den Tram-Schienen

In Berlin-Friedrichshagen ist eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen musste gegen 18.50 Uhr ein Auto am Straßenrand des Fürstenwalder Dammes halten, weil sich von hinten ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn näherte.

Die 49-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg vom S-Bahnhof Friedrichshagen kam, soll dem Auto ausgewichen sein. Dabei geriet ein Rad in die Schiene der Tram und die 49-Jährige stürzte.

Alarmierte Rettungskräfte brachten die Zweiradfahrerin mit Kopfverletzungen und Verletzungen an der Schulter und am Arm in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an