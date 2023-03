Friedrichshain: Mann steuert Auto auf die Spree zu und will springen

Der Mann soll den Wagen auf eine Wiese neben der East Side Gallery gesteuert haben. Anschließend soll er versucht haben, in die Spree zu springen.

Ein Mann ist mit seinem Auto Samstagmorgen in Berlin-Friedrichshain beinahe in die Spree gerast. Wie die Polizei mitteilte, soll der Fahrer zuvor den Wagen von der Mühlenstraße auf die Wiese an der East Side Gallery gesteuert haben.

Der VW Passat des Mannes kam nach der Irrfahrt gegen 5 Uhr neben einer Treppe zum Erliegen. Anschließend soll der Fahrer versucht haben, in die Spree zu springen. Aufgrund seines psychischen Zustands wurde er in eine Klinik gebracht.

Das Auto wurde von einem Abschleppunternehmen aus der Grünanlage entfernt und für die Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.