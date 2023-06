Zwei mutmaßliche Einbrecher wurden am Mittwoch in Friedrichshain gefasst.

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind am Mittwochnachmittag in Berlin-Friedrichshain auf frischer Tat gefasst worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Polizist außer Dienst gegen 16.45 Uhr die beiden Männer dabei beobachtet, als sie durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Tattoo-Geschäft in der Scharnweberstraße kletterten. Zwei weitere Personen hielten sich unterdessen vor dem Laden auf.

Der Zeuge alarmierte seine Kollegen. Als die Polizei anrückte, flohen die beiden vermeintlichen Komplizen. Den beiden Tatverdächtigen im Laden blieb allerdings kein Ausweg: Kurzerhand versteckten sie sich in den Toiletten des Geschäfts, wo sie wenig später festgenommen wurden. Der 59-jährige Tatverdächtige durfte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen, sein 21-jähriger mutmaßlicher Komplize kam in ein Polizeigewahrsam und wurde im Anschluss der Kriminalpolizei überstellt.